القوات الروسية تعلن السيطرة الكاملة على مدينة أرتيوموفسك

موسكو-سانا

أعلن رئيس مجموعة فاغنر العسكرية الروسية يفغيني بريغوجين أن القوات الروسية فرضت اليوم سيطرتها الكاملة على مدينة أرتيوموفسك باخموت.

ونقلت وكالة نوفوستي عن بريغوجين قوله في تسجيل مصور: “بحلول ظهر اليوم تمت السيطرة على الجزء الأخير من أرتوموفسك، وذلك بعد 224 يوماً من القتال”.

وكانت تقارير سابقة أفادت بأن الفصائل الهجومية الروسية وصلت إلى الطريق المؤدي إلى قرية أيفانوفسكويه التي تسيطر عليها قوات نظام كييف في ضواحي أرتيوموفسك، والتي أصبحت خط النهاية في معارك المدينة.

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