باحثون ومثقفون يناقشون مخاطر الليبرالية الحديثة في ثقافي أبو رمانة

دمشق-سانا

ناقش عدد من النقاد والأدباء في المركز الثقافي بـ أبو رمانة مخاطر الليبرالية الحديثة، ومحاولاتها التخريبية للسيطرة على المجتمعات بحجة التطور والتجدد.

الدكتور الباحث نبيل طعمة أشار خلال الندوة إلى أن الليبرالية تعني إعطاء الأفراد حرية مطلقة دون ضوابط، وتركها في كل المتاهات والطرق التي تدمر الإنسانية لتبقى دون قيم وروادع وأخلاق، وتتحول إلى غرائز.

ورأى طعمة أن هذا التوجه يميل إلى الشذوذ، حيث تسعى الليبرالية الحديثة إلى اقتصاد حر ينمي الرأسمال الفوضوي، ويترك المجتمع للجوع والحرمان، لافتا إلى أهمية توعية الجيل والمجتمع لحماية نفسه من مخاطرها.

بدوره الدكتور فرحات الكسم اعتبر أن هدف الليبرالية السيطرة على الاقتصاد العالمي بالشكل الذي يخدم الولايات المتحدة والصهيونية، وتفكيك قيمنا الأخلاقية، والقضاء على موروثنا التاريخي الذي يكون معالم شخصيتنا، مشيراً إلى ضرورة مواجهة هذه السموم وتوعية وتحذير أبنائنا مما تفعله الشبكة الإلكترونية.

رئيس المركز الثقافي في أبو رمانة عمار بقلة بين أنه لا بد من القيام بتوعية شبابنا ومجتمعنا بالندوات والأنشطة الثقافية والبرامج، لأن الليبرالية الحديثة وما تهدف إليه أخطر أنواع الغزو.

حضر الندوة عدد من الباحثين والكتاب والمثقفين، الذي أغنوا بمداخلاتهم موضوع الندوة.

محمد خالد الخضر

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