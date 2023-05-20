جهاد ميا يفوز بعضوية الاتحاد المتوسطي للكاراتيه

تونس-سانا

فاز رئيس الاتحاد العربي السوري للكاراتيه جهاد ميا بعضوية الاتحاد المتوسطي للكاراتيه، خلال الاجتماع الذي عقد اليوم في تونس على هامش بطولة المتوسط التي بدأت منافساتها في التاسع عشر من الشهر الجاري وتنتهي في الثاني والعشرين منه.

وفي تصريح ل”سانا” أكد رئيس اتحاد الكاراتيه جهاد ميا أن الفوز بعضوية الاتحاد المتوسطي أمر مهم، لكون هذا الاتحاد يضم كل دول البحر المتوسط، ووجود مقعد لسورية فيه يساعد في تطور اللعبة محلياً من النواحي الفنية والتنظيمية والإدارية.

وأضاف ميا: “إنه تم الاتفاق مع اتحادات قبرص ومصر وتونس على إقامة معسكرات مشتركة تعم بالفائدة على لاعبينا، من النواحي الفنية والخططية والمهارية التي تساعد على إعداد اللاعبين بالشكل الأمثل للوصول بهم إلى جهوزية تامة، للمشاركة في الاستحقاقات القادمة”.

وحول مشاركة منتخبنا ببطولة المتوسط للكاراتيه المقامة حالياً في تونس أشار ميا إلى أن المنافسات ستكون قوية بوجود منتخبات عربية وأفريقية وأوروبية قوية، وهي فرصة مهمة للاحتكاك مع مدارس مختلفة، ولا سيما أن منتخبنا ينتظره استحقاق كبير يتمثل بالدورة العربية في الجزائر في شهر تموز القادم.

وتتألف بعثة منتخبنا المشارك في البطولة من جهاد ميا رئيساً، وسهيل سلمان مدرباً وطنياً، ومن اللاعبين واللاعبات خلود علي ووسام أبو محمود وسمير قباني وخالد درويش وريان نصر وخضر جميل يوسف.

هناء صقور

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