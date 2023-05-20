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الاحتلال يعتقل ثلاثة فلسطينيين في الضفة الغربية

2023-05-20

القدس المحتلة-سانا

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم ثلاثة فلسطينيين في مناطق متفرقة بالضفة الغربية.

وذكرت وكالة وفا أن قوات الاحتلال اعتقلت فلسطينيين اثنين بعد مداهمة منزليهما والعبث بمحتوياتهما في بلدتي بيت أمر شمال الخليل والطور بمدينة القدس المحتلة، فيما اعتقلت آخر أثناء مروره قرب أحد حواجزها في بلدة يعبد جنوب غرب جنين.

كما اقتحمت قوات الاحتلال قرى جلبون وفقوعة وعربونة والجلمة ودير غزالة وداهمت المنازل وخربت محتوياتها.

إلى ذلك تواصل قوات الاحتلال حصار قرية المغير شرق رام الله لليوم الثامن على التوالي عبر إغلاقها المدخلين الرئيسين لها ومنع الفلسطينيين من الدخول إليها أو الخروج منها، ما يضطرهم إلى سلوك طرق طويلة.

يذكر أن قوات الاحتلال اعتقلت أمس 10 فلسطينيين خلال اقتحامها قرى المغير وعزبة الطياح شرق طولكرم وصانور جنوب جنين.

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