زراعة السويداء تدعو لمكافحة دودة ثمار التفاح بالمناطق على ارتفاع بين 1400 و1600 متر

السويداء-سانا

دعت مديرية زراعة السويداء المزارعين للبدء بمكافحة دودة ثمار التفاح ضمن المناطق المزروعة بالمحصول التي يتراوح ارتفاعها بين 1400 و1600 متر، وذلك بدءاً من اليوم، ولغاية الثالث والعشرين من الشهر الحالي.

وذكر رئيس دائرة الوقاية بالمديرية المهندس حاتم البربور في تصريح لمراسل سانا أن إعلان المكافحة في تلك المناطق استند إلى مراقبة وتطور بيوض الفراشة وقراءات المصائد الفرمونية الموجودة فيها من قبل الفنيين الزراعيين، مؤكدا أهمية التزام المزارعين للقيام بها ضمن المدة المعلنة، تجنبا لهذه الآفة الرئيسية التي تؤثر سلباً على جودة المنتج.

ولفت البربور إلى أن هذا الإعلان يعد الثاني للموسم الحالي عقب إعلان المكافحة في المناطق التي يقل ارتفاعها عن 1400 متر الذي بدأ في الرابع عشر من الشهر الحالي، ولمدة أربعة أيام.

وتعد زراعة التفاح من الزراعات الرئيسية في محافظة السويداء، ويبلغ إجمالي المساحات المزروعة بأشجارها نحو 15 ألف هكتار.

عمر الطويل

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