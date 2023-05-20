رواد فضاء روس يجرون فحوصات طبية في المحطة الدولية

موسكو- سانا

أعلنت مؤسسة “روس كوسموس” أن روادها المتواجدين على متن المحطة الفضائية الدولية أجروا تجارب وفحوصات طبية، للتحقق من عمل الجهاز الهضمي في ظروف انعدام الجاذبية.

ونقل موقع فيستي الروسي عن رائد الفضاء الروسي المتواجد على متن المحطة دميتري بيتيلين قوله: إن “أعضاء الطاقم الروسي في محطة الفضاء الدولية أجروا بعض الفحوصات الطبية، وفحص مختلف أجزاء الجهاز الهضمي بالموجات فوق الصوتية في ظروف انعدام الجاذبية”.

وأشار بيتيلين إلى أن المختصين على الأرض وصفوا البيانات التي حصل عليها الرواد من هذه الاختبارات بأنها قيمة للغاية.

وتبعاً للمعلومات المتوافرة فإن التجارب والفحوصات التي أجراها الرواد الروس تهدف إلى دراسة الحالة الهيكلية والوظيفية لأقسام مختلفة من الجهاز الهضمي، من أجل تحديد خصائص التغيرات في الجهاز الهضمي التي قد تحدث أثناء رحلة الفضاء، وأن الجهاز الطبي الذي استخدموه في الفحوصات تم تطويره في معهد المشكلات الطبية والحيوية التابع للأكاديمية الروسية للعلوم.

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