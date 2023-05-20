دمشق-سانا

تأهل فريق شهبا لدوري الدرجة الأولى بكرة القدم بعد حسمه اليوم صدارة ترتيب المجموعة الأولى للدور النهائي لدوري الدرجة الثانية بعد تغلبه على فريق تلبيسة بسبعة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما على أرض ملعب الفيحاء الصناعي ضمن الجولة الثالثة لهذا الدور.

وسجل للفريق الفائز نوار الحلبي هدفين وعمر باكير وكريم أبوسيف ورواد ناصر ومعتز عقلة وفراس دلا.

وكان فريق شهبا تغلب في الجولة الأولى على فريق نصيب 4-1 وفي الجولة الثانية على محافظة القنيطرة 2-صفر ليعزز بذلك صدارته للمجموعة برصيد 9 نقاط متقدماً على جميع الفرق المنافسة له، وذلك قبل جولتين من نهاية الدور النهائي، بحيث أصبحت باقي المباريات تحصيل حاصل.

وتتنافس في المجموعة الأولى للدور النهائي لدوري الدرجة الثانية فرق شهبا ونصيب ومحافظة القنيطرة وتلبيسة والعادلية.

عمر الطويل

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency