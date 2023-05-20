بفوزه على حطين .. الاتحاد أهلي حلب يستمر بوصافة الدوري الممتاز لكرة القدم

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حافظ فريق الاتحاد أهلي حلب على مركزه بوصافة الدوري الممتاز لكرة القدم بفوزه على حطين في الجولة العشرين التي أقيمت اليوم وفاز فيها تشرين على المجد وتعادل الجيش مع جبلة والوحدة مع الطليعة والكرامة مع الوثبة.

ففي المباراة التي أقيمت على ملعب الحمدانية بحلب فاز الاتحاد أهلي حلب على حطين بهدف دون رد سجله حسن دهان في الدقيقة 39 ليستمر الأهلي بالمركز الثاني برصيد 36 نقطة وبفارق نقطة واحدة عن الفتوة المتصدر.

وعلى ملعب الباسل في اللاذقية فاز تشرين على المجد بهدف دون رد سجله مؤيد خولي في الدقيقة 50 بينما تعادل الوحدة مع الطليعة بهدف لمثله حيث تقدم الوحدة بهدف محمد أنس عند الدقيقة 8 وعادل الطليعة النتيجة بهدف صلاح خميس في الدقيقة 33 وذلك في اللقاء الذي شهده ملعب الفيحاء بدمشق.

وفي المباراة التي أقيمت على ملعب الجلاء بدمشق تعادل فريقا الجيش وجبلة بهدف لكل منهما حيث سجل جبلة أولاً بواسطة محمود البحر في الدقيقة 24 وأدرك الجيش التعادل بهدف محمد البري في الدقيقة 65.

وانتهى لقاء الديربي الذي جمع الكرامة والوثبة على ملعب الباسل في حمص بالتعادل السلبي.

وفي ختام هذه الجولة يتصدر الفتوة الترتيب برصيد 37 نقطة يليه الاتحاد أهلي حلب بـ 36 نقطة ثم جبلة بـ 32 نقطة وتشرين 30 نقطة فالجيش والوثبة بـ 28 نقطة لكل منهما فالكرامة بـ 20 نقطة والطليعة 13 نقطة وحطين والمجد والوحدة بـ 12 نقطة لكل منهم.

محمد الرحيل

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من مباراة الاتحاد أهلي حلب وحطين

من مباراة تشرين والمجد

من مباراة الجيش و جبلة

من مباراة الكرامة والوثبة