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إعادة منشأة توليد كهرباء السويدية في الحسكة إلى الخدمة

2023-05-19

الحسكة-سانا

أعلنت الشركة العامة لكهرباء محافظة الحسكة عن انتهاء أعمال صيانة معمل الغاز المغذي لمنشأة توليد كهرباء السويدية وإعادتها إلى الخدمة.

وأوضح مدير عام الشركة المهندس أنور عكلة في تصريح لمراسل سانا أنه تم حالياً تشغيل عنفتين للتوليد، وسيتم تشغيل باقي العنفات بعد تحسن ضغط الغاز الوارد إلى المنشأة.

وتخصص الشركة العامة لكهرباء محافظة الحسكة كميات الكهرباء المنتجة في السويدية والبالغة نحو 45 ميغا يومياً للخطوط الخدمية المستثناة من التقنين “المشافي والمياه والأفران والاتصالات” لضمان استمرار تقديم الخدمات للمواطنين، وسيتم تغذية المدن والتجمعات السكانية من الكهرباء الواردة عبر خط توتر 230 ك ف الواصل بين الطبقة والأبواب.

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