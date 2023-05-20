أوفيرتشوك: تهديدات واشنطن لجورجيا تبدو غريبة

موسكو-سانا

رأى نائب رئيس الوزراء الروسي أليكسي أوفيرتشوك أن التهديدات الأمريكية لجورجيا بعد استئناف الرحلات الجوية المباشرة مع روسيا “تبدو غريبة”.

ونقلت روسيا اليوم عن أوفيرتشوك قوله في تصريح اليوم: “إن إلغاء التأشيرات للمواطنين الجورجيين لزيارة روسيا الاتحادية وكذلك استئناف الرحلات الجوية المباشرة بين بلدينا ما هي إلا أمور إنسانية بحتة”، مشيراً إلى أن حوالي مليون روسي لهم صلات أو جذور في جورجيا ولهذا السبب وحده كان ينبغي على واشنطن الترحيب بالتقارير عن استئناف الرحلات الجوية المباشر بين البلدين.

وشدد أوفيرتشوك على أن القرارات المتخذة تتماشى مع نهج روسيا المبدئي المتمثل في تسهيل شروط الاتصال والتواصل بين الروس والجورجيين باستمرار على الرغم من غياب العلاقات الدبلوماسية، موضحاً أن رحلات الخطوط الجوية الجورجية إلى روسيا ستبدأ اعتباراً من يوم الغد.

وكانت الولايات المتحدة هددت في وقت سابق اليوم الشركات الجورجية بفرض عقوبات عليها في حال تم استئناف الرحلات الجوية المباشرة مع روسيا، حيث قالت وزارة الخارجية الأمريكية: “إن استئناف الحركة الجوية بين روسيا وجورجيا سيكون موضع قلق متزايد للولايات المتحدة ودول غربية أخرى”.

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