روسيا تحظر 500 أمريكي بينهم أوباما من دخول أراضيها

موسكو-سانا

أعلنت وزارة الخارجية الروسية منع دخول 500 مواطن أمريكي أراضي روسيا بمن فيهم الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما رداً على العقوبات الأمريكية على موسكو.

ونقلت قناة روسيا اليوم عن الوزارة قولها في بيان اليوم: “إن الوقت قد حان لكي تعلم واشنطن أن أي هجوم عدائي ضد روسيا لن يترك دون رد قاس” مشيرة إلى أنه سيتم تطبيق مبدأ حتمية العقوبة باستمرار، سواء كان الأمر يتعلق بتشديد ضغط العقوبات أو باتخاذ خطوات تمييزية لعرقلة الأنشطة المهنية للمواطنين الروس.

وأوضحت الوزارة أن من بين المواطنين الامريكيين الممنوعين من دخول روسيا بالإضافة إلى أوباما قادة حاليون على مختلف مستويات السلطة التنفيذية ومسؤولون سابقون مثل أمينة البيت الأبيض لمكافحة ما يسمى “التضليل الروسي” نينا يانكوفيتش وأعضاء مجلس الشيوخ والكونغرس الذين تم انتخابهم لأول مرة في تشرين الثاني الماضي وخبراء وموظفي المراكز التحليلية المتورطين في نشر معاداة روسيا والمعلومات المضللة وكذلك رؤساء الشركات التي تزود نظام كييف بالأسلحة.

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