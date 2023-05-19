الرئيس الأسد يبحث مع الأمير محمد بن سلمان العلاقات الثنائية والتطورات على الساحة العربية

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S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
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سورية والعالم
قمة جدة.. قمة الاستثناء ومشاركة سورية الحدث الأبرز
2023-05-19
الجعفري: منتدى قازان رسالة حضارية مهمة حول عالم متعدد الأطراف
2023-05-19
السفير ميا ورئيس الاتحاد العربي للمكتبات يبحثان العلاقات الثنائية
2023-05-19
بمشاركة سورية.. اجتماع الجامعة العربية على مستوى القمة في جدة ينطلق اليوم
2023-05-19
مجلس الشعب يشارك في اجتماع اللجنة الدائمة المعنية بالشؤون الاقتصادية والتنمية المستدامة في البحرين
2023-05-18
متى انطلقت القمة العربية أول مرة وأهم ما صدر عنها؟
2023-05-18
الجعفري: منتدى قازان نافذة مهمة لروسيا والعالم الإسلامي
2023-05-18
محليات
الحرارة غداً أدنى من معدلاتها وفرصة لهطل زخات رعدية من المطر فوق مناطق متفرقة
2023-05-19
وصول دفعة مساعدات جديدة من رومانيا إلى مرفأ طرطوس
2023-05-19
المركز الوطني للزلازل: تسجيل 5 هزات أرضية ضعيفة خلال 24 ساعة الماضية
2023-05-19
الحرارة إلى انخفاض وفرصة ضعيفة لهطل الأمطار فوق البلاد
2023-05-19
حفل استقبال بمناسبة اليوم الوطني لجمهورية جنوب إفريقيا
2023-05-18
العنف القائم على النوع الاجتماعي للمرشدين الاجتماعيين خلال ورشة عمل في طرطوس
2023-05-18
بعد أن كانت تصل لعدة أشهر… تخفيض مدة سداد مزودي الخدمة الطبية مستحقاتهم إلى 20 يوماً
2023-05-18
رياضة
إشبيلية يتأهل لنهائي بطولة الدوري الأوروبي
2023-05-19
نيوكاسل يونايتد يفوز على برايتون برباعية في الدوري الإنكليزي
2023-05-18
لاعب منتخب سورية للقوة البدنية حسن المصري يشارك في بطولة العالم وعينه ترنو إلى منصات التتويج
2023-05-18
مانشستر سيتي يتأهل لنهائي دوري أبطال أوروبا
2023-05-18
فوز شهبا على محافظة القنيطرة في الدور النهائي لدوري كرة القدم للدرجة الثانية
2023-05-17
إنتر ميلان إلى نهائي دوري أبطال أوروبا
2023-05-16
بفارق 14 نقطة الوحدة يفوز على الجيش في دوري كرة السلة للرجال
2023-05-16
اقتصاد
الذهب يتجه إلى أكبر انخفاض أسبوعي له منذ شهر شباط
2023-05-19
مباحثات سورية هندية لتعزيز التعاون في المجالين الصناعي والاقتصادي
2023-05-18
انخفاض أسعار النفط عند الإغلاق
2023-05-18
روسيا: لن نمدد اتفاقية الحبوب إذا لم تنفذ شروطنا
2023-05-18
بنك إنكلترا يقر بدوامة ارتفاع الأسعار
2023-05-18
بعد أن كانت تصل لعدة أشهر… تخفيض مدة سداد مزودي الخدمة الطبية مستحقاتهم إلى 20 يوماً
2023-05-18
أسعار الغاز في أوروبا تنخفض لأدنى مستوى منذ عامين
2023-05-18
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SyrianArabNewsAgency
SyrianArabNewsAgency
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syrianarabnewsagency
syrianarabnewsagency
syrianarabnewsagency
الشريط الإخباري
الرئيس الأسد يبحث مع الأمير محمد بن سلمان العلاقات الثنائية والتطورات على الساحة العربية
إعلان جدة: مواصلة وتكثيف الجهود العربية الرامية لمساعدة سورية على تجاوز الأزمة اتساقاً مع المصلحة العربية المشتركة
الرئيس الأسد أمام القمة العربية: نحن اليوم أمام فرصة تاريخية لإعادة ترتيب شؤوننا بأقل قدر من التدخل الأجنبي- فيديو
الرئيس الأسد يبحث مع الشيخ منصور بن زايد العلاقات الثنائية الوثيقة بين سورية والإمارات
الرئيس الأسد يلتقي الرئيس التونسي في جدة واللقاء يتناول العلاقات بين البلدين والتعاون الثنائي
المركز الوطني للزلازل: تسجيل 5 هزات أرضية ضعيفة خلال 24 ساعة الماضية
الحرارة إلى انخفاض وفرصة ضعيفة لهطل الأمطار فوق البلاد
إعادة افتتاح المركز الثقافي الروسي في شارع 29 أيار بدمشق
الرئيس الأسد يصل إلى جدة للمشاركة في اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة
الرئيس الأسد يبحث مع الأمير محمد بن سلمان العلاقات الثنائية والتطورات على الساحة العربية
2023-05-19
الرئيس الأسد يبحث مع الأمير محمد بن سلمان
2023-05-19
malek
سابق
مراسلو سانا في جدة: غادر السيد الرئيس بشار الأسد والوفد الرسمي المرافق المملكة العربية السعودية بعد اختتام أعمال الدورة الثانية والثلاثين لاجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة التي عقدت في مدينة جدة اليوم
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