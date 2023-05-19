مراسلو سانا في جدة: غادر السيد الرئيس بشار الأسد والوفد الرسمي المرافق المملكة العربية السعودية بعد اختتام أعمال الدورة الثانية والثلاثين لاجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة التي عقدت في مدينة جدة اليوم