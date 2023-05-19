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أبو الغيط: هناك حيوية وحركية جديدة في العالم العربي ونتطلع لأن تكون هذه القمة بداية لأن يأخذ العرب أمورهم بأيديهم ويتحركوا بإرادة جماعية لتسوية أزمات المنطقة العربية

2023-05-19

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