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أبو الغيط: القضية الفلسطينية كانت في مقدمة النقاشات، وهذا كان واضحاً من خلال القرارات الداعمة للشعب الفلسطيني التي صدرت في إعلان جدة

2023-05-19

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