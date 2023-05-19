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أبو الغيط: الأزمات العربية احتلت مكاناً مهماً على أجندة القمة، والعرب يرغبون بامتلاك ناصية التعامل مع المشكلات العربية بعيداً عن أي تدخلات اجنبية

2023-05-19

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