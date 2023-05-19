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عــاجــل مراسلو سانا: بعد انتهاء اجتماع القمة سيكون هناك إلقاء لـ “إعلان قمة جدة” وكلمة لرئاسة القمة القادمة الـ 33، بالإضافة إلى مؤتمر صحفي لوزير الخارجية السعودي والأمين العام لجامعة الدول العربية

مراسلو سانا: اختتام أعمال الدورة الثانية والثلاثين لاجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة واعتماد قراراتها

2023-05-19

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مراسلو سانا: بعد انتهاء اجتماع القمة سيكون هناك إلقاء لـ “إعلان قمة جدة” وكلمة لرئاسة القمة القادمة الـ 33، بالإضافة إلى مؤتمر صحفي لوزير الخارجية السعودي والأمين العام لجامعة الدول العربية

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