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عــاجــل مراسلو سانا: بعد انتهاء اجتماع القمة سيكون هناك إلقاء لـ “إعلان قمة جدة” وكلمة لرئاسة القمة القادمة الـ 33، بالإضافة إلى مؤتمر صحفي لوزير الخارجية السعودي والأمين العام لجامعة الدول العربية

المبعوث الخاص لرئيس مجلس السيادة السوداني السفير دفع الله الحاج علي: نرحب بعودة سورية إلى الجامعة العربية، والسودان ظل يدعو لعودة سورية إلى بيت العرب وحرص على استمرار علاقته الدبلوماسية معها

2023-05-19

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مراسلو سانا: بعد انتهاء اجتماع القمة سيكون هناك إلقاء لـ “إعلان قمة جدة” وكلمة لرئاسة القمة القادمة الـ 33، بالإضافة إلى مؤتمر صحفي لوزير الخارجية السعودي والأمين العام لجامعة الدول العربية

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