المبعوث الخاص لرئيس مجلس السيادة السوداني السفير دفع الله الحاج علي: نرحب بعودة سورية إلى الجامعة العربية، والسودان ظل يدعو لعودة سورية إلى بيت العرب وحرص على استمرار علاقته الدبلوماسية معها