الرئيس بوتين: نحن عازمون على مواصلة دعم الجهود الجماعية من أجل الحل السلمي للقضايا الإقليمية الحادة، بما في ذلك الأزمات في السودان واليمن وليبيا وسورية، مع الاحترام الثابت لسيادة الدول وأحكام القانون الدولي القائمة

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S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
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سورية والعالم
قمة جدة.. قمة الاستثناء ومشاركة سورية الحدث الأبرز
2023-05-19
الجعفري: منتدى قازان رسالة حضارية مهمة حول عالم متعدد الأطراف
2023-05-19
السفير ميا ورئيس الاتحاد العربي للمكتبات يبحثان العلاقات الثنائية
2023-05-19
بمشاركة سورية.. اجتماع الجامعة العربية على مستوى القمة في جدة ينطلق اليوم
2023-05-19
مجلس الشعب يشارك في اجتماع اللجنة الدائمة المعنية بالشؤون الاقتصادية والتنمية المستدامة في البحرين
2023-05-18
متى انطلقت القمة العربية أول مرة وأهم ما صدر عنها؟
2023-05-18
الجعفري: منتدى قازان نافذة مهمة لروسيا والعالم الإسلامي
2023-05-18
محليات
المركز الوطني للزلازل: تسجيل 5 هزات أرضية ضعيفة خلال 24 ساعة الماضية
2023-05-19
الحرارة إلى انخفاض وفرصة ضعيفة لهطل الأمطار فوق البلاد
2023-05-19
حفل استقبال بمناسبة اليوم الوطني لجمهورية جنوب إفريقيا
2023-05-18
العنف القائم على النوع الاجتماعي للمرشدين الاجتماعيين خلال ورشة عمل في طرطوس
2023-05-18
بعد أن كانت تصل لعدة أشهر… تخفيض مدة سداد مزودي الخدمة الطبية مستحقاتهم إلى 20 يوماً
2023-05-18
تقديرات بإنتاج أكثر من 29 ألف طن من الفول والبازلاء في ريف دمشق
2023-05-18
بدء عمليات حصاد واستلام محصول القمح في ريف إدلب المحرر
2023-05-18
رياضة
إشبيلية يتأهل لنهائي بطولة الدوري الأوروبي
2023-05-19
نيوكاسل يونايتد يفوز على برايتون برباعية في الدوري الإنكليزي
2023-05-18
لاعب منتخب سورية للقوة البدنية حسن المصري يشارك في بطولة العالم وعينه ترنو إلى منصات التتويج
2023-05-18
مانشستر سيتي يتأهل لنهائي دوري أبطال أوروبا
2023-05-18
فوز شهبا على محافظة القنيطرة في الدور النهائي لدوري كرة القدم للدرجة الثانية
2023-05-17
إنتر ميلان إلى نهائي دوري أبطال أوروبا
2023-05-16
بفارق 14 نقطة الوحدة يفوز على الجيش في دوري كرة السلة للرجال
2023-05-16
اقتصاد
الذهب يتجه إلى أكبر انخفاض أسبوعي له منذ شهر شباط
2023-05-19
مباحثات سورية هندية لتعزيز التعاون في المجالين الصناعي والاقتصادي
2023-05-18
انخفاض أسعار النفط عند الإغلاق
2023-05-18
روسيا: لن نمدد اتفاقية الحبوب إذا لم تنفذ شروطنا
2023-05-18
بنك إنكلترا يقر بدوامة ارتفاع الأسعار
2023-05-18
بعد أن كانت تصل لعدة أشهر… تخفيض مدة سداد مزودي الخدمة الطبية مستحقاتهم إلى 20 يوماً
2023-05-18
أسعار الغاز في أوروبا تنخفض لأدنى مستوى منذ عامين
2023-05-18
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SyrianArabNewsAgency
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syrianarabnewsagency
syrianarabnewsagency
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الشريط الإخباري
الرئيس الأسد يبحث مع الشيخ منصور بن زايد العلاقات الثنائية الوثيقة بين سورية والإمارات
الرئيس الأسد يلتقي الرئيس التونسي في جدة واللقاء يتناول العلاقات بين البلدين والتعاون الثنائي
المركز الوطني للزلازل: تسجيل 5 هزات أرضية ضعيفة خلال 24 ساعة الماضية
الحرارة إلى انخفاض وفرصة ضعيفة لهطل الأمطار فوق البلاد
إعادة افتتاح المركز الثقافي الروسي في شارع 29 أيار بدمشق
الرئيس الأسد يصل إلى جدة للمشاركة في اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة
عــاجــل
مراسلو سانا: بعد انتهاء اجتماع القمة سيكون هناك إلقاء لـ “إعلان قمة جدة” وكلمة لرئاسة القمة القادمة الـ 33، بالإضافة إلى مؤتمر صحفي لوزير الخارجية السعودي والأمين العام لجامعة الدول العربية
الرئيس بوتين: نحن عازمون على مواصلة دعم الجهود الجماعية من أجل الحل السلمي للقضايا الإقليمية الحادة، بما في ذلك الأزمات في السودان واليمن وليبيا وسورية، مع الاحترام الثابت لسيادة الدول وأحكام القانون الدولي القائمة
2023-05-19
2023-05-19
malek
سابق
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في برقية إلى المشاركين في القمة العربية المنعقدة في جدة: روسيا تولي أهمية كبيرة لتطوير العلاقات الودية والشراكة البناءة مع دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بما في ذلك في إطار الحوار مع جامعة الدول العربية، من أجل الاستجابة للتهديدات والتحديات التي تواجه الإنسانية الحديثة بشكل فعال
التالي
المبعوث الخاص لرئيس مجلس السيادة السوداني السفير دفع الله الحاج علي: نرحب بعودة سورية إلى الجامعة العربية، والسودان ظل يدعو لعودة سورية إلى بيت العرب وحرص على استمرار علاقته الدبلوماسية معها
انظر ايضاً
مراسلو سانا: بعد انتهاء اجتماع القمة سيكون هناك إلقاء لـ “إعلان قمة جدة” وكلمة لرئاسة القمة القادمة الـ 33، بالإضافة إلى مؤتمر صحفي لوزير الخارجية السعودي والأمين العام لجامعة الدول العربية
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