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عــاجــل مراسلو سانا: بعد انتهاء اجتماع القمة سيكون هناك إلقاء لـ “إعلان قمة جدة” وكلمة لرئاسة القمة القادمة الـ 33، بالإضافة إلى مؤتمر صحفي لوزير الخارجية السعودي والأمين العام لجامعة الدول العربية

الرئيس بوتين: نحن عازمون على مواصلة دعم الجهود الجماعية من أجل الحل السلمي للقضايا الإقليمية الحادة، بما في ذلك الأزمات في السودان واليمن وليبيا وسورية، مع الاحترام الثابت لسيادة الدول وأحكام القانون الدولي القائمة

2023-05-19

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مراسلو سانا: بعد انتهاء اجتماع القمة سيكون هناك إلقاء لـ “إعلان قمة جدة” وكلمة لرئاسة القمة القادمة الـ 33، بالإضافة إلى مؤتمر صحفي لوزير الخارجية السعودي والأمين العام لجامعة الدول العربية

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