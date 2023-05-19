SCS-NET

رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد يوسف المنفي: ضرورة تنفيذ خارطة طريق لحل الأزمة في ليبيا عبر الحوار وإنهاء الانقسام بما يحافظ على مؤسسات الدولة

2023-05-19

انظر ايضاً

مراسلو سانا: اختتام أعمال الدورة الثانية والثلاثين لاجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة واعتماد قراراتها

Powered by sana | Designed by team to develop the softwarethemetf
© Copyright 2023, All Rights Reserved