بوتين: رغم العقوبات تحافظ روسيا على مكانة رائدة في سوق السلاح العالمية

موسكو-سانا

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن بلاده تحتفظ بثبات بمكانتها كواحدة من الأطراف الرائدة في السوق العالمية للسلاح والمعدات العسكرية.

وذكر بوتين في برقية تهنئة بعثها للعاملين في مجال التعاون العسكري التقني بين روسيا مع الدول الأجنبية وفقاً لموقع روسيا اليوم أنه “رغم ضغوط العقوبات غير المسبوقة والمنافسة غير العادلة من الولايات المتحدة وعدد من الدول الغربية، تقوم روسيا بتصدير كميات ملموسة من المنتجات العسكرية، كما تولي اهتماماً مستمراً لتحديث مرافق الإنتاج، وبناء قدرات البحث والتطوير”.

وأشار بوتين إلى أن نظام الإدارة الحكومية للتعاون العسكري التقني مع الدول الأجنبية أصبح أداة مهمة للسياسة الخارجية الروسية.

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