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سلطنة عمان تدين بشدة اقتحام المسجد الأقصى من أحد مسؤولي حكومة الاحتلال الإسرائيلي

2023-05-19

مسقط-سانا

أعربت سلطنة عُمان عن استنكارها وإدانتها الشديدة لاقتحام المسجد الأقصى من قبل أحد مسؤولي حكومة الاحتلال الإسرائيلي وأعضاء من الكنيست تحت حماية من قوات الاحتلال.

وقالت وزارة الخارجية العمانية في بيان اليوم نقلته وكالة الأنباء الرسمية: “إن سلطنة عمان تدين وتستنكر بشدة هذه الانتهاكات المستمرة، وما تمثله من استفزاز وتأجيج لمشاعر المسلمين، ومن انتهاك للقانون الدولي، وتشدد على وقوفها الحازم إلى جانب الشعب الفلسطيني الشقيق”.

ودعت وزارة الخارجية المجتمع الدولي إلى تحمّل مسؤولياته تجاه الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، والعمل على إنهاء الاحتلال، وتحقيق السلام العادل والشامل.

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