رئيس اللجنة الأولمبية الروسية: يتم تسييس مشاركة الرياضيين الروس في البطولات الدولية

موسكو-سانا

أكد رئيس اللجنة الأولمبية الروسية ستانيسلاف بوزدنياكوف أن اللجنة الأولمبية الدولية تقوم بتسييس مواقفها تجاه الرياضيين الروس، وعودتهم للمشاركة في البطولات الدولية.

ووفقاً لموقع روسيا اليوم شبه بوزدنياكوف قبول الرياضيين الروس من عدمه في البطولات الدولية بمسرح الدمى، حيث تسيطر الشخصيات المتحيزة والمسيسة على الخيوط، مشيراً إلى أن مثل هذه القرارات غير المتسقة والظرفية للمنظمات الدولية الرياضية تلغي المعايير المنصوص عليها في الميثاق الأولمبي.

وكانت اللجنة الأولمبية الدولية أوصت في الـ 28 من آذار الماضي بالسماح للرياضيين البيلاروس والروس الذين لا يدعمون العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا بالتنافس في “وضع محايد”، كما أوصت اللجنة بعدم السماح للرياضيين المرتبطين بالقوات المسلحة أو الأجهزة الأمنية في بلدانهم بالمشاركة في المنافسات، وبعد ذلك سمح عدد من الاتحادات للرياضيين الروس والبيلاروس بالعودة إلى المنافسة.

وفي نهاية شباط 2022 أوقفت معظم المنظمات الرياضية المنتخبات الوطنية لروسيا وبيلاروس بناء على توصية اللجنة الأولمبية الدولية، ولم يتم اتخاذ قرار بشأن مشاركة ممثلي هذه الدول في أولمبياد 2024 حتى الآن.

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