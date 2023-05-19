الجيش الروسي يحبط محاولة هجوم أوكراني على اتجاه سوليدار أرتيوموفسك

موسكو-سانا

أحبط الجيش الروسي اليوم محاولة هجوم أوكراني على اتجاه سوليدار- أرتيوموفسك، إضافة إلى تدمير أسلحة ومعدات أوكرانية.

ونقلت وكالة نوفوستي عن رئيس المركز الصحفي لمجموعة قوات “جنوب” فاديم أستافييف قوله على اتجاه سوليدار-أرتيوموفسك العملياتي: تم إحباط محاولة هجوم قامت بها مجموعة تكتيكية أوكرانية، وتكبدت خلالها خسائر في الأفراد والمدرعات.

وأضاف: إن منظومة دفاع جوي صاروخية من طراز “بوك- إم” دمرت صاروخين من طراز هيمارس، بينما أسقطت القوات الروسية درونا جويا أوكرانيا من طراز “فوريا” على اتجاه أفدييفكا.

وأشار أستافييف إلى تدمير 10 شاحنات نقل عسكرية ومدفع ذاتي الحركة من عيار 155 مم بنيران راجمات الصواريخ من طراز “تورنادو اس”.

وفي اتجاه مارينكا دمر الجيش الروسي 5 قطع مدفعية من عيارات مختلفة، وثلاثة مواقع لإطلاق قذائف الهاون، ومعقلا لفصيلة تابعة للقوات الأوكرانية، وفي منطقة المركز السكني “وبيدا”تم إحباط محاولتين لتناوب لوحدات الأوكرانية في مواقع القتال.

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