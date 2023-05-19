دونيتسك: مقتل شخص وإصابة ثلاثة آخرين بقصف أوكراني على أراضي الجمهورية

موسكو-سانا

قتل شخص وأصيب ثلاثة آخرون بقصف أوكراني على أراضي جمهورية دونيتسك الشعبية.

ونقلت وكالة نوفوستي عن ممثلية جمهورية دونيتسك في المركز المشترك للرقابة والتنسيق قولها: إن القوات الأوكرانية قصفت محاور دونيتسك وغورلوفكا وفولنوفاخا وستاروبيشيفو بـ 191 قذيفة خلال اليوم الماضي، ما أدى إلى مقتل شخص وإصابة 3 آخرين في مدينة غورلوفكا.

وأشارت الممثلية إلى تضرر 18 مبنى سكنيا في دونيتسك وغورلوفكا وستاروميخايلوفكا وبلدة بيستشانويه، وموقعين للبنية التحتية المدنية جراء القصف.

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