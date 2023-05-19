الذهب يتجه إلى أكبر انخفاض أسبوعي له منذ شهر شباط

لندن-سانا

ارتفعت أسعار الذهب اليوم لكنها اتجهت لأكبر انخفاض أسبوعي لها في ثلاثة أشهر ونصف الشهر، إذ أدت الآمال بأن تتوصل المفاوضات لحل أزمة سقف الدين الحكومي الأمريكي وتلاشي التوقعات، بخفض أسعار الفائدة بحلول نهاية العام إلى تراجع الذهب.

وذكرت رويترز أن الذهب ارتفع في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 1963.39 دولاراً للأوقية، لكنه اتجه صوب انخفاض أسبوعي بنسبة 2.4 بالمئة، هو الأكبر منذ أوائل شباط الماضي.

وارتفعت العقود الآجلة للذهب 0.2 بالمئة إلى 1964.60 دولاراً.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى ارتفع سعر الفضة في المعاملات الفورية 0.6 بالمئة إلى 23.64 دولاراً للأوقية.

وصعد سعر البلاتين 0.3 بالمئة إلى 1052.43 دولاراً.

وزاد البلاديوم 1.5 بالمئة إلى 1474.63 دولاراً.

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