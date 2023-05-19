مسؤول روسي: إنشاء ائتلاف تجاري دولي لتطوير ممر النقل شمال-جنوب

موسكو-سانا

أعلن نائب رئيس الوزراء الروسي مارات خوسنولين اليوم إنشاء ائتلاف تجاري دولي، بمشاركة سبع دول لتطوير ممر النقل “شمال-جنوب” الرابط بين ميناء سان بطرسبورغ الروسي ومنطقة الخليج.

ونقلت وكالة سبوتنيك عن خوسنولين قوله خلال المنتدى الاقتصادي الدولي الروسي-روسيا والعالم الإسلامي منتدى قازان: “نعمل على إنشاء ائتلاف تجاري كونسورتيوم ، وجارٍ التقدم في عملية تسجيل الهيكل القانوني، والمشروع يعد مهما للشركات اللوجستية والدول حيث سيستثمر الجميع أموالهم” ،لافتاً إلى أنه “تم حساب الآلية المالية لذلك”.

وأضاف خوسنولين: إن “سبعة أطراف يشاركون في الائتلاف، وقد تمت مناقشة مسائل النقل والموافقة على الطرق”.

ويعقد منتدى قازان يومي الـ 18-19 من أيار في عاصمة تتارستان، ويُعد منصة لتعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية والعلمية والتقنية والاجتماعية والثقافية بين روسيا ودول منظمة التعاون الإسلامي.

وفي سياق آخر أشار خوسنولين إلى اتخاذ قرار نهائي لبناء مساحة عملٍ مخصّصةٌ للتقنيات الجديدة مثل تكنولوجيا المعلومات والاتّصالات والتكنولوجيا الخضراء والمجالات الثقافية “تكنوبارك” في موقع مجمع آزوفستال في مدينة ماريوبول بجمهورية دونيتسك الشعبية.

وأضاف: “خطة تشييد التكنوبارك ستكون جاهزة بعد تطهير المنطقة من الألغام والقنابل ومخلفات القتال”.

وكانت وزارة الدفاع الروسية أعلنت في شهر أيار من العام الماضي السيطرة الكاملة على جميع منشآت آزوفستال في مدينة ماريوبول، حيث تحصن مسلحو كتيبة آزوف الأوكرانية المتطرفة.

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