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إشبيلية يتأهل لنهائي بطولة الدوري الأوروبي

2023-05-19

مدريد-سانا

تأهل فريق إشبيلية الإسباني لنهائي بطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم بعد فوزه على يوفنتوس الإيطالي في إياب الدور نصف النهائي بهدفين مقابل هدف واحد وذلك بعد اللجوء لشوطين إضافيين عقب انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل بهدف لمثله.

سجل هدفي إشبيلية كل من اللاعبين خيسوس فيرنانديز سوسو وايريك لاميلا في الدقيقتين 71 و95 في حين سجل هدف يوفنتوس اللاعب دوشان فلاهوفيتش في الدقيقة 65 من عمر اللقاء.

وسيواجه إشبيلية في النهائي روما الإيطالي الذي تأهل بفضل التعادل السلبي على أرض باير ليفركوزن الألماني بعد الفوز ذهابا في ملعبه بهدف نظيف.

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