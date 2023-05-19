مباحثات سورية هندية لتعزيز التعاون في المجالين الصناعي والاقتصادي

دمشق-سانا

بحث وزير الصناعة الدكتور عبد القادر جوخدار مع القائم بأعمال سفارة الهند بدمشق فيجاي باندي تعزيز علاقات التعاون المشترك التي تربط بين سورية والهند في مختلف المجالات الصناعية والاقتصادية.

وأكد الوزير جوخدار خلال اللقاء على ضرورة تنمية الفرص الاستثمارية الواعدة بين البلدين والدفع بكل ما يسهم في زيادة حجم الاستثمارات والتبادلات التجارية، إضافة إلى البرامج المختلفة ذات الصلة بالجانب الصناعي والاقتصادي.

من جهته عبر باندي عن ثقته باستمرار العمل المشترك الهادف إلى تعزيز العلاقات وتطوير التبادل التجاري والصناعي مع سورية بما يحقق التطلعات والطموحات الثنائية.

كما تطرق اللقاء إلى التعاون في مجالات تطوير قدرات الكوادر البشرية في وزارة الصناعة وتنمية الخبرات المتراكمة لديها من خلال منح تدريبية، وتوطين الصناعات التكنولوجية المتقدمة والصناعات الدوائية والتي من شأنها تنمية سبل التبادل التجاري بين الهند وسورية.

لؤي حسامو

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