مقتل شخصين جراء قصف قوات كييف قرية حدودية غرب روسيا

موسكو-سانا

قتل شخصان وأصيب آخر جراء قصف قوات نظام كييف قرية نيجني بيريزوفا في منطقة شيبيكينسكي بمقاطعة بيلغورود الحدودية غرب روسيا.

ونقلت وكالة نوفوستي الروسية عن فياتشيسلاف غلادكوف حاكم المقاطعة قوله في بيان اليوم إن “القذائف الأوكرانية سقطت بالتزامن مع تواجد أشخاص مدنيين في بستان يزرعون فيه البطاطا في قرية نيجني بيريزوفا التي تقع على بعد حوالي 9 كيلومترات عن الحدود مع أوكرانيا”.

يشار إلى أن مناطق سكنية عديدة تتبع لمنطقة شيبيكينسك تعرضت للقصف عدة مرات من قبل قوات كييف، وسقط جراء ذلك عشرات القتلى والجرحى في صفوف المدنيين.

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