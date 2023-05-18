ضبط 11 معملاً مخالفاً لإنتاج البوظة والأجبان في حماة

حماة-سانا

ضبط عناصر مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حماة اليوم 11 معملاً ومشغلاً بينت التحاليل المخبرية على منتجاتها أنها مصابة جرثومياً وترتكب مخالفات جسيمة تضر بصحة مستهلكيها.

وذكر مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك بحماة رياض زيود بتصريح لمراسل سانا أن المنتجات الغذائية لهذه المنشآت وأغلبها بوظة ومثلجات وأجبان كشفت الفحوصات والتحاليل التي أجريت عليها أنها تحوي جراثيم العنقوديات الذهبية وجراثيم الكوليفورم وفقا للتعداد الجرثومي العام، وتتم متابعة الإجراءات القضائية والإدارية بحق المخالفين.

وفي سياق متصل بين زيود أن المديرية نظمت اليوم 28 ضبطاً شملت التصرف بالدقيق التمويني ومواد فاسدة ومجهولة المصدر والبيع بسعر زائد وغيرها من المخالفات الجسيمة.

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