بنك إنكلترا يقر بدوامة ارتفاع الأسعار

لندن-سانا

أقر محافظ بنك انكلترا أندرو بيلي للمرة الأولى بأن البنك يتعامل مع دوامة ارتفاع الأسعار في المملكة المتحدة في ظل تعهده برفع أسعار الفائدة حسب الضرورة لإعادة التضخم إلى هدف البنك البالغ 2 بالمئة.

وفي حديثه إلى المؤتمر السنوي لغرف التجارة البريطانية في لندن قال محافظ بنك انكلترا: إن “المملكة المتحدة تعاني من آثار الجولة الثانية للتضخم ما يسلط الضوء على انتشار الزيادات السريعة في الأسعار من الطاقة والغذاء إلى الأجور العامة والأسعار”.

وأضاف بيلي: إن “بعض القوة في التضخم الأساسي تعكس الآثار غير المباشرة لارتفاع أسعار الطاقة لكنه يعكس أيضاً تأثيرات الجولة الثانية من التضخم حيث تتفاعل الصدمات الخارجية التي رأيناها مع أوضاع الاقتصاد المحلي، ومع انخفاض التضخم الأساسي من غير المرجح أن تختفي هذه التأثيرات في الجولة الثانية بالسرعة التي ظهرت بها”.

وكان بنك إنكلترا كرر مراراً خلال الأشهر الـ 18 الماضية أنه يحاول وقف مخاطر ارتفاع تكاليف الطاقة والغذاء التي تؤثر على الأجور والأسعار المحلية إلا أنه اعترف الآن بأنه فشل في تلك المهمة.

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