تقديرات بإنتاج أكثر من 29 ألف طن من الفول والبازلاء في ريف دمشق

ريف دمشق-سانا

تميز محصولا الفول والبازلاء لهذا الموسم في محافظة ريف دمشق بمستوى جيد من حيث المساحة المزروعة والإنتاجية والنوعية، ولا سيما في منطقة قطنا، حيث تصل المساحة المزروعة فيها إلى 372 هكتاراً، بإنتاج يقدر بنحو 12 ألف طن من البازلاء، و490 هكتاراً بإنتاج يقدر بنحو 11 ألف طن من الفول، وفق مدير زراعة ريف دمشق المهندس عرفان زيادة.

وبين زيادة في تصريح لمراسلة سانا أن المساحة المزروعة في ريف دمشق من البازلاء لهذا العام زادت أكثر من 200 هكتار عن الموسم الماضي، ومن المتوقع تحقيق زيادة في الإنتاج بنحو 3 آلاف طن، بينما كان هناك تقارب في المساحة المزروعة بالفول بين هذا الموسم والموسم الماضي، لافتاً إلى أن إجمالي المساحة المزروعة بالفول بلغت 1837 هكتاراً بإنتاج يقدر بنحو 18377 طناً، فيما بلغت المساحة المزروعة من البازلاء 1285 هكتاراً بإنتاج يقدر بـ 11562 طناً.

وأوضح زيادة أن زراعة الفول الأخضر تتركز بالدرجة الأولى في منطقة قطنا ومن ثم حران العواميد والغوطة الشرقية والكسوة ودوما وداريا والحرمون، بينما تتركز زراعة البازلاء في مناطق قطنا والحرمون والغوطة والكسوة والقطيفة ودمشق وحران العواميد.

رئيس دائرة زراعة الحرمون في جبل الشيخ المهندس أحمد شحادة أكد في تصريح مماثل أن منطقة جبل الشيخ تعد من أهم المناطق التي تنتج الفول والبازلاء، ويتميزان بالجودة والمذاق نظراً لطبيعة ومناخ المنطقة ومياهها، مشيراً إلى أن إجمالي المساحة المزروعة بالفول فيها تبلغ 520 دونماً تقريباً، و490 دونماً مزروعة بازلاء، علماً أن المساحة المزروعة بهذين المحصولين في الحرمون انخفضت هذا الموسم متوقعا إنتاج نحو 1000 طن منهما.

وخلال زيارة لعدد من المزارعين في قرية حينة بجبل الشيخ أثناء قطافهم لمحصولي البازلاء والفول أكدوا أن الأسعار لهذا العام لا تتناسب مع التكلفة رغم جودة وتميز المحصولين، آملين في تحسن الأسعار خلال الأيام القادمة.

المزارع إياد سبيدر ذكر أن الأهالي يعتمدون على زراعة الفول والبازلاء كونهما أساسيين في معيشتهم، لكن تكاليف الإنتاج أكبر بكثير من إمكانيات الفلاح، فيما بين يوسف البحري أن الصقيع أثر سلباً على الإنتاجية، وأدى غلاء الأدوية والأسمدة لزيادة التكلفة على الفلاح، بينما لفت المزارع محمد الصالح إلى أن قطاف البازلاء بدأ في حينة في الخامس عشر من شهر أيار الجاري، ويتميز المحصول بجودته وإمكانية تموينه لفترات طويلة كون المياه نظيفة والمنطقة باردة.

رئيس الجمعية الفلاحية في قرية حينة حيدر حيدر لفت إلى أن زراعة البازلاء في القرية تنطلق في بداية شهر شباط، وتستمر لغاية الأول من شهر آذار، ويبلغ إجمالي المساحة الزراعية فيها نحو 8 آلاف دونم تتنوع بين الأشجار المثمرة والمحاصيل الشتوية والصيفية، منها 2600 دونم مزروعة بالقمح، و1200 دونم بازلاء وفول و300 دونم يانسون، ونحو 2500 دونم أشجار زيتون، داعياً إلى زيادة الدعم المقدم للمزارعين وتوفير الأسمدة والمحروقات لهم.

سفيرة إسماعيل

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