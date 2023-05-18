بكين: ضمان الأمن الإقليمي لأوروبا لا يتم من خلال توسيع حلف الناتو والكتل العسكرية

بكين-سانا

أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية “وانغ ون بين” أن الأمن الإقليمي الأوروبي لا يمكن ضمانه من خلال توسيع حلف الناتو أو غيره من الكتل العسكرية، مشدداً على أنه لا يمكن أن يكون أمن دولة ما على حساب أمن الدول الأخرى.

وقال وانغ في مؤتمر صحفي اليوم: إن الصين تأمل أن تلتزم جميع الأطراف الدولية بمفهوم أمني مشترك وشامل وتعاوني ومستدام، وبناء إطار أمني متوازن وفعال من خلال الحوار والتشاور على أساس احترام الاهتمامات الأمنية المشروعة لبعضها البعض، وتحقيق السلام والاستقرار على المدى الطويل في أوروبا.

وحول قمة الصين وآسيا الوسطى اعتبر وانغ أن هذه القمة سترسم مخططاً جديداً للعلاقات بين الصين وآسيا الوسطى، وتفتح حقبة من التعاون الثنائي، وتضخ زخماً في بناء مجتمع الصين وآسيا الوسطى ذي المستقبل المشترك، وتقدم مساهمات جديدة لتعزيز بناء مصير مشترك للبشرية.

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