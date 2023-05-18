فولودين: روسيا تعارض المحاولات الخارجية للتدخل في الشؤون الداخلية للدول

موسكو-سانا

أكد رئيس مجلس الدوما الروسي فاتشيسلاف فولودين معارضة بلاده المحاولات الخارجية للتدخل في الشؤون الداخلية للدول.

وقال فولودين خلال اجتماعه مع رئيس المحكمة الإيرانية العليا أحمد مرتضوي مقدم: “إن المستوى العالي للعلاقات الثنائية بين روسيا وإيران يظهر الإرادة السياسية القائمة لاتخاذ خطوات عملية نحو تعزيز التعاون بين البلدين”.

وأضاف فولودين: “إن تفاعل المجالين القضائي والبرلماني في البلدين يمكن أن يؤدي إلى تعميق التعاون الحالي في مجالات مكافحة الفساد والإرهاب والتطرف”.

من جانبه أشار مرتضوي مقدم إلى الاتجاه المتنامي للعلاقات بين موسكو وطهران، وتعزيز العلاقات السياسية والاقتصادية والبرلمانية والقضائية، لافتاً إلى أن تعزيز هذه العلاقات يدعم العلاقات الاستراتيجية وطويلة الأمد بينهما.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency