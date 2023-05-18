لافروف يدعو إلى التخلي عن المواجهة في العلاقات الدولية

موسكو-سانا

دعا وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى التخلي عن المواجهة في العلاقات الدولية، مؤكدا أنها طريق مسدود في تطور العلاقات الدولية ويجب تجنبها.

ونقلت وكالة نوفوستي عن لافروف قوله اليوم خلال رسالة إلى المشاركين في افتتاح المنتدى السابع للدبلوماسيين الشباب لدول منظمة التعاون الإسلامي: “إن روسيا تنطلق باستمرار من أن تطوير العلاقات الدولية في ظل نظام المواجهة هو طريق مسدود، لذا يجب تجنب المواجهات غير المنطقية والخطيرة للغاية بين المراكز العالمية”.

وأضاف لافروف: “من المهم للمجتمع الدولي ضمان وجود النظام العالمي الناشئ متعدد الأقطاب ليس بالقوة، بل من خلال الضوابط القانونية على أساس ميثاق الأمم المتحدة واحترام مبدأ المساواة في السيادة بين جميع الدول”.

يشار إلى أن منتدى الدبلوماسيين الشباب هو إحدى جلسات النقاش للمنتدى الاقتصادي الدولي “روسيا والعالم الإسلامي.. منتدى قازان” الذي افتتح صباح اليوم في قازان عاصمة جمهورية تتارستان الروسية، وهو عبارة عن منصة لتعزيز الروابط التجارية والاقتصادية والعلمية والتقنية والاجتماعية والثقافية بين روسيا ودول منظمة التعاون الإسلامي.

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