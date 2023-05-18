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السعودية… لقطات من داخل المركز الإعلامي (واحة الإعلام) الخاص بالتغطية الإعلامية لفعاليات القمة العربية في جدة

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من لقاءات الوزير المقداد في جدة 

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