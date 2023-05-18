السعودية… لقطات من داخل المركز الإعلامي (واحة الإعلام) الخاص بالتغطية الإعلامية لفعاليات القمة العربية في جدة

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S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
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سورية والعالم
وزير الدفاع البيلاروسي يؤكد استمرار بلاده في الوقوف إلى جانب سورية
2023-05-18
وزير النفط يبحث مع نظيره الإيراني تعزيز التعاون في مجال النفط والغاز والصناعات البتروكيماوية
2023-05-18
بمشاركة سورية… افتتاح المعرض الدولي للصناعات النفطية في طهران
2023-05-17
لقاء سوري عماني لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين
2023-05-17
على هامش أعمال القمة العربية… لقاء ثنائي بين المقداد وابن فرحان- فيديو
2023-05-17
المقداد: سورية ترحب بأي دور عربي يحقق أهداف العمل المشترك لمواجهة التحديات – فيديو
2023-05-17
وفد سورية برئاسة المقداد يشارك في اجتماع وزراء الخارجية التحضيري للقمة العربية الـ 32- فيديو
2023-05-17
محليات
المشاريع المائية بحمص: إنجاز أعمال بقيمة نحو 1.5 مليار ليرة خلال أربعة أشهر
2023-05-18
افتتاح أول متنزه حراجي في موقع الشردوب على طريق الحفة – صلنفة
2023-05-18
القبض على شخصين يمتهنان تزوير الوثائق وعقود البيع بعدة محافظات
2023-05-18
تسجيل 9 هزات أرضية ضعيفة خلال الـ 24 ساعة الماضية
2023-05-18
وضع مركز تحويل كهربائي جديد بالخدمة في السويداء
2023-05-18
الحرارة إلى انخفاض وأجواء ربيعية معتدلة
2023-05-18
إخماد حريق داخل مقر لمديرية الموارد المائية بمدينة السويداء
2023-05-17
رياضة
فوز شهبا على محافظة القنيطرة في الدور النهائي لدوري كرة القدم للدرجة الثانية
2023-05-17
إنتر ميلان إلى نهائي دوري أبطال أوروبا
2023-05-16
بفارق 14 نقطة الوحدة يفوز على الجيش في دوري كرة السلة للرجال
2023-05-16
رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم: سنقدم كل الدعم للارتقاء بمنظومة كرة القدم السورية
2023-05-16
ملعب الاتحاد على موعد مع قمة نارية بين مانشستر سيتي وريال مدريد
2023-05-16
تأهل فريقي تشرين وفيروزة لنهائي كأس الجمهورية بكرة القدم للسيدات
2023-05-16
رايباكينا تتأهل لدور الثمانية من بطولة روما للتنس
2023-05-15
اقتصاد
ما الإجراءات المتخذة لتسويق واستلام محصول القمح؟
2023-05-18
السماح للمنشآت الصناعية باستيراد القطن لمدة 6 أشهر
2023-05-18
الموافقة على تصدير البطاطا والثوم الأخضر الفائضة عن حاجة السوق
2023-05-18
زراعة 140 هكتاراً بمحصول القطن في منطقة الغاب
2023-05-18
زراعة 1117 هكتاراً بالبطيخ الأحمر والأصفر في الحسكة
2023-05-18
نحو 85 ألف طن تقديرات إنتاج القمح في درعا
2023-05-18
استقرار أسعار الذهب
2023-05-18
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SyrianArabNewsAgency
SyrianArabNewsAgency
SanaAjel
syrianarabnewsagency
syrianarabnewsagency
syrianarabnewsagency
الشريط الإخباري
الرئيس الأسد يتوجه اليوم إلى جدة للمشاركة في اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة
السماح للمنشآت الصناعية باستيراد القطن لمدة 6 أشهر
افتتاح أول متنزه حراجي في موقع الشردوب على طريق الحفة – صلنفة
وزير الدفاع البيلاروسي يؤكد استمرار بلاده في الوقوف إلى جانب سورية
بمشاركة سورية… انطلاق أعمال المنتدى الاقتصادي الدولي (روسيا والعالم الإسلامي)
وزير النفط يبحث مع نظيره الإيراني تعزيز التعاون في مجال النفط والغاز والصناعات البتروكيماوية
الحرارة إلى انخفاض وأجواء ربيعية معتدلة
زكي: تفاهمات عربية عديدة حول جملة من القضايا خلال اجتماعات جدة
وزراء خارجية عرب: هناك تحديات كثيرة وقمة جدة ستكون لها تداعيات إيجابية على الأوضاع في الدول العربية- فيديو
على هامش أعمال القمة العربية… لقاء ثنائي بين المقداد وابن فرحان- فيديو
السعودية… لقطات من داخل المركز الإعلامي (واحة الإعلام) الخاص بالتغطية الإعلامية لفعاليات القمة العربية في جدة
2023-05-18
القمة العربية
جدة
2023-05-18
aline
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