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الخارجية الأردنية تطالب الاحتلال بوقف إجراءات تغيير الوضع التاريخي والقانوني في القدس

2023-05-18

القدس المحتلة-سانا

طالبت وزارة الخارجية الأردنية سلطات الاحتلال الإسرائيلي بوقف انتهاكاتها بحق المسجد الأقصى، وجميع الإجراءات التي تهدف إلى تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في مدينة القدس المحتلة.

وحذرت الخارجية في بيان اليوم نقلته وكالة وفا من خطورة الاقتحامات الواسعة التي ينفذها المستوطنون منذ صباح اليوم للأقصى والبلدة القديمة وأحياء عدة شرق القدس، وبينهم وزراء في حكومة الاحتلال وأعضاء كنيست بحماية قوات الاحتلال، مشددة على أن المسجد الأقصى بكامل مساحته البالغة 144 دونماً هو مكان عبادة خالص للمسلمين وحدهم.

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