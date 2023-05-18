مواضيع وطنية واجتماعية وإنسانية ضمن مهرجان شعري في ثقافي بيت ياشوط

اللاذقية-سانا

احتفاء بعيد الشهداء وبطولات الجيش العربي السوري وتضحياته، أقام المركز الثقافي العربي في بيت ياشوط بريف اللاذقية مهرجاناً شعرياً بعنوان الشهداء مشاعل النور، بمشاركة عدد من الشعراء من ملتقى الشراع للثقافة والإبداع.

الشاعر علي الزينة الذي أدار المهرجان جاءت مشاركته من خلال عدد من النصوص النثرية والشعرية الموزونة، تغنى فيها بشهداء سورية وبطولاتهم وتضحياتهم الغالية، إضافة إلى قصيدة تحدث فيها عن كارثة الزلزال الذي ضرب المدينة، وأخرى غزلية بعنوان “لا تتمهلي”.

وشارك الشاعر فائز خنسة بقصيدة موزونة حملت عنوان “شمس الشهادة ” تغنى فيها ببطولات الجيش العربي السوري وانتصاراته وتضحيات شهدائه، وقصائد أخرى بعنوان “وجودي” و”أنيس الروح” و”غرام” حملت الهموم الوجدانية والذاتية والعاطفية.

وتميزت القصائد الزجلية التي ألقاها الشاعر هيثم وطفة بصورها وغنائيتها حيث حملت الهم الوطني والوجداني والذاتي، في حين شاركت الشاعرة فاطمة غنيجه بقصائد نثرية ومحكية تغنت فيها بالشهداء وأمجادهم مجسدة من خلالها مواضيع اجتماعية وإنسانية.

واختتم المهرجان بقصيدة وطنية للشاعرة حميدة إسماعيل حملت عنوان “يا وطني”، تغنت فيها بأمجاد الوطن، إضافة إلى قصائد أخرى غزلية ووجدانية وذاتية.

بلال أحمد

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