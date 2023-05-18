المعالم التاريخية لمدينتي شهبا وقنوات ضمن رحلات مدى الثقافية

حمص-سانا

في رحلته الافتراضية الخامسة تعرف جمهور فريق مدى الثقافي على المعالم الأثرية والتاريخية لمدينتي شهبا وقنوات التابعتين لمحافظة السويداء، عبر شرح تفصيلي ومصور ضمن صالة مطرانية السريان الكاثوليك بحمص القديمة.

بدأت الرحلة بعرض معلومات عامة وتفاصيل تاريخية قدمته الدليل السياحي فداء عكاري حول مدينة قنوات إحدى أهم عشر مناطق رومانية أثرية في العالم والتي شغلت في العصر البيزنطي مركزا أسقفيا ارتبط بانطاكية وبات مركزا مهما للحج المسيحي إلى جانب مدينة السويداء.

واستعرضت عكاري أبرز آثار قنوات وأوابدها التاريخية، وأهمها معابدها الخمسة والسرايا الأثرية التي تعد أوسع آثار البلدة وأمنعها، بالإضافة إلى خزان المياه الأثري الكبير الذي يعود تاريخ بنائه إلى نحو 1500 سنة وعمقه 7 أمتار وصنع من الحجر البازلتي والفخار.

وأشارت عكاري إلى الحمامات الأثرية والفندق الأثري الذي يستخدم لإقامة المسافرين والحجاج القادمين لزيارة معابد وكنائس قنوات ويعود تاريخ بنائه إلى النصف الأول من القرن الثاني الميلادي.

بدوره لفت الدليل السياحي موسى فليح إلى الدور التاريخي لمدينة شهبا مسقط رأس الامبراطور فيليب العربي الذي حكم روما بين عامي 244 و249م والتي تزخر بالآثار الرومانية وتشتهر ببواباتها الأثرية أبرز معالم التراث الحضاري والفن المعماري بكل مقوماته، إضافة إلى مسرحها الذي يعد نموذجاً مصغراً للمسارح الرومانية الكبيرة ومتحفها الغني وآثار الحمامات الرومانية والمعبد الإمبراطوري.

ولفت فليح إلى الأهمية الخاصة لمدينة شهبا بين المدن الكلاسيكية في سورية المبنية في العهد الروماني، فهي ذات مخطط نموذجي روماني لطراز محمية بسور دفاعي مستطيل الشكل يحتوي على أبراج دفاعية.

رشا محرز