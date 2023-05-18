زكي: تفاهمات عربية عديدة حول جملة من القضايا خلال اجتماعات جدة

جدة-سانا

أكد الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية حسام زكي أن التوافق خلال الاجتماع الوزاري التحضيري كان السمة الأبرز حول جميع القرارات التي تم رفعها إلى قمة جدة المقررة يوم الجمعة المقبل، مشيراً إلى وجود تفاهمات عربية عديدة حول جملة من القضايا والمسائل المهمة.

وأشار زكي في تصريح صحفي إلى أن الاجتماع تطرق إلى موضوعات متعددة معظمها سياسية تتعلق بقضية فلسطين وبمختلف تطورات الأوضاع في مناطق الأزمات والتدخلات الأجنبية في شؤون الدول العربية، إضافة إلى اعتماد حزمة من القرارات المرفوعة من المجلس الاقتصادي والاجتماعي.

وأكد زكي أن عودة سورية إلى اجتماعات جامعة الدول العربية تدشن لمرحلة جديدة من التعامل مع الوضع في سورية، داعياً إلى ضرورة أن يكون هناك إسهام عربي ملموس لاستعادة الأمن والاستقرار في هذا البلد العربي، ومساعدته على التعامل مع جميع المشكلات التي تواجهه جراء المرحلة السابقة.

وفيما يتعلق بالوضع في السودان لفت الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية إلى وجود مشروع قرار مطروح على القمة العربية يأخذ بالاعتبار كل التطورات الحاصلة هناك، إلى جانب إعلان جدة الإنساني الذي صدر منذ عدة أيام.

وأشار زكي إلى أن القضية الفلسطينية كالعادة هي محور أساسي من محاور الوضع العربي كله، وكلنا نتابع الوضع في فلسطين وما تقوم به حكومة الاحتلال الإسرائيلي من إجراءات وسياسات غير شرعية كلها مدانة عربياً، مؤكداً استمرار الدعم السياسي العربي لفلسطين، وهناك لجنة مشكلة بقرار من قمة الجزائر عقدت اليوم اجتماعها لدعم فلسطين وعضويتها في المحافل الدولية والأمم المتحدة والاعتراف بها.

وختم زكي بالقول: نأمل بأن تشكل قرارات القمة العربية دفعة للعمل العربي المشترك ومحاولة للإسهام في تسوية النزاعات القائمة والتخفيف من وطئتها.

فادي أحمد وندى عجيب

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