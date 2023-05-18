انخفاض أسعار الذهب

لندن-سانا

تراجعت أسعار الذهب اليوم بعدما أثارت تصريحات مسؤولين بمجلس الاحتياطي الاتحادي “البنك المركزي الأمريكي” شكوكاً في إقدام البنك على خفض الفائدة هذا العام.

وذكرت رويترز أن الذهب انخفض في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 1981.39 دولاراً للأوقية، وانخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.4 بالمئة إلى 1984.90 دولاراً.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى استقرت الفضة دون تغير يذكر عند 23.74 دولاراً للأوقية، بينما ارتفع البلاتين 1.1 بالمئة إلى 1068.74 دولاراً، وانخفض البلاديوم 0.9 بالمئة إلى 1488.23 دولاراً.

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