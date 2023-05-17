المشاركون في ختام مؤتمر الهندسة الطبية الحيوية: تأسيس شراكات جديدة مع الجامعات العربية والعالمية

دمشق-سانا

أوصى المشاركون في ختام المؤتمر العلمي الدولي الثاني للهندسة الطبية الحيوية بتأسيس شراكات جديدة مع أقسام الهندسة الطبية في الجامعات العربية والعالمية، خصوصاً فيما يتعلق بالأبحاث المشتركة لطلبة “الماجستير والدكتوراه” والتبادل الطلابي.

وجدد المشاركون في المؤتمر التأكيد على ضرورة رفع قيمة طبيعة الاختصاص للمهندسين الطبيين، كونهم يتعرضون لمخاطر عمل متعددة “الأشعة والمخابر والتلوث بسبب الجراثيم والمخلفات الطبية والورشات”، وإعطاء المزيد من التسهيلات للمشاريع الصغيرة الخاصة بتصنيع التجهيزات والمستلزمات الطبية.

ودعا المشاركون إلى تفعيل التعاون بين قسم الهندسة الطبية في الكلية وشركات التجهيزات الطبية لتبني مشاريع التخرج ومشاريع البحث العلمي في قسم الهندسة الطبية، وتفعيل التعاون بين القسم والشركات في مجال إعادة تأهيل المخابر واستحداث مخابر جديدة.

ولفت المشاركون إلى ضرورة تفعيل التعاون بين الوزارات والجامعة في مجال القطع التبديلية، ومناقشة بعض القوانين الخاصة بها من حيث الاستيراد ومواءمتها للأنظمة العالمية وتوطيد التعاون بين قسم الهندسة الطبية الحيوية ووزارة الصحة عن طريق تدريب الطلاب.

كما طالب المشاركون بضرورة توثيق تدريب الطلاب في المشافي والمراكز الطبية، بحيث يحضر الطالب وثيقة توضح فترة التدريب والأجهزة التي تم التدريب عليها، إضافة إلى تشجيع التعاون بين كل من جامعة دمشق ووزارتي الصحة والصناعة للإقلاع بتصنيع أجهزة محلية وأطراف صناعية وتشجيع الأبحاث المتعلقة بالمعلوماتية الحيوية وتقنيات النانو وهندسة النسج الحيوية في الهندسة الطبية وتعزيز دور المهندس الطبي في المؤسسات الصحية والتركيز على ربط مشاريع الطلبة بالحاجات الحقيقية لمجتمعنا.

واقترح المشاركون إلزام شركات التجهيزات الطبية بتدريب طلاب السنتين الثالثة والرابعة مدة شهر على الأقل وإلزام المستشفيات الخاصة بوجود مهندس طبي، والتأكيد على ما ورد في قرار نظام مزاولة المهنة وضرورة نقل وتوطين التكنولوجيا من خلال التعاون مع الدول التي تملك كفاءة ومهارة في هذا المجال.

تخلل الجلسة الختامية تكريم القائمين على المؤتمر.

وكانت أعمال المؤتمر الذي نظمته كلية الهندسة الميكانيكية والكهربائية بجامعة دمشق انطلقت أمس الأول تحت عنوان “الهندسة الطبية الحيوية ودورها في تطوير الرعاية الصحية” بمشاركة باحثين من 16 دولة عربية وأجنبية، مترافقة مع معرض لأحدث التقنيات والتجهيزات الطبية في سورية.

هيلانه الهندي

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