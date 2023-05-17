دراسة: موجة الحر في آسيا زادت 30 مرة بسبب تغير المناخ

نيودلهي-سانا

أظهرت دراسة جديدة أجراها علماء دوليون اليوم أن حدوث موجة حر شديدة في أجزاء من جنوب آسيا زاد احتمالها 30 مرة على الأقل بسبب تغير المناخ.

ونقلت وكالة “اسوشيتد برس” عن الدراسة أنه “تم تسجيل درجات حرارة عالية تصل إلى 45 درجة مئوية في محطات المراقبة في أجزاء من الهند وبنغلاديش وتايلاند ولاوس الشهر الماضي، والتي كانت مرتفعة بشكل غير عادي خلال هذا الوقت من العام”.

وأوضحت الدراسة أن “الحرارة الناتجة عن تغير المناخ تسببت بحدوث وفيات وألحقت أضراراً بالطرق وأشعلت حرائق وأدت إلى إغلاق مدارس”، مشيرة إلى أنه “في تايلاند كانت درجات الحرارة المرتفعة ممزوجة بالرطوبة وبلغت درجات الحرارة في بعض أجزاء البلاد أكثر من 50 درجة مئوية، وفي الهند توفي 13 شخصاً بسبب الحرارة، فيما أغلقت ولاية البنغال الغربية شرق الهند جميع المدارس والكليات لمدة أسبوع”.

وبحسب الدراسة فإن درجات الحرارة كانت أعلى بمقدار درجتين مئويتين بسبب تغير المناخ، مشيرة إلى أن العالم حالياً أدفأ بنحو 1.1 إلى 1.2 درجة مئوية من أوقات ما قبل الصناعة.

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