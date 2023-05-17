رئيس الإكوادور يحل البرلمان ويدعو إلى انتخابات جديدة

بوغوتا-سانا

أعلن الرئيس الإكوادوري غييرمو لاسو اليوم حل الجمعية الوطنية “البرلمان”، داعيا إلى إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية على الفور.

وقال لاسو في تصريح متلفز: قررت تطبيق المادة 148 من الدستور التي تمنحني صلاحية حل الجمعية الوطنية، وذلك بسبب أزمة سياسية خطيرة واضطراب داخلي، وقد وقعت المرسوم التنفيذي رقم 741.

وأضاف: بالإضافة إلى ذلك طلبت من المجلس الانتخابي الوطني الدعوة إلى انتخابات رئاسية وتشريعية على الفور، موضحا أنه سيظل حاكما للبلاد حتى إجراء الانتخابات.

ويتعين على المجلس وفق الدستور الدعوة في غضون سبعة أيام من حل البرلمان إلى انتخابات تشريعية ورئاسية، لإكمال الولاية الراهنة الممتدة أربعة أعوام.

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