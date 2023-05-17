روسيا وإيران تناقشان التسويات المتبادلة باليوان الصيني

موسكو-سانا

كشف نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك أن موسكو وطهران تناقشان التسويات المتبادلة باليوان الصيني، لافتا إلى أن أكثر من 80 بالمئة من تسويات البلدين تتم بالعملات الوطنية.

ونقلت روسيا اليوم عن نوفاك قوله ردا على سؤال حول تحقيق تقارب في موضوع التسويات بالعملات الوطنية أو بعملات دول ثالثة: لدينا نحو 80 بالمئة من التسويات بالعملات الوطنية، وندرس استخدام عملات دول أخرى بما فيها اليوان الصيني وهو أحد الاتجاهات التي تعمل عليها مصارفنا.

كما أعلن نوفاك أن روسيا وإيران تناقشان مسألة إنشاء منصة إلكترونية لتجارة الغاز جنوبي إيران ستشمل استخدام الغاز الإيراني والغاز الذي سيستخرج بشكل مشترك مع الشركات الروسية.

كما لفت نائب رئيس الوزراء الروسي إلى أن بناء محطة بوشهر الإيرانية للطاقة النووية جار، مشيرا الى أن الجانب الإيراني مهتم بتوريد مشتقات نفطية إلى شمال البلاد بكميات تتراوح بين 4 و5 ملايين طن.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency