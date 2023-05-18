بحث آليات التعاون العلمي بين جامعتي البعث وشمال القوقاز الاتحادية

حمص-سانا

بحث الدكتور عبد الباسط الخطيب رئيس جامعة البعث مساء اليوم، مع وفد من جامعة شمال القوقاز الاتحادية الروسية سبل تطوير التعاون العلمي والثقافي في مجال الرياضيات والمعلوماتية وتفعيل بنود الاتفاقية الموقعة بين الطرفين.

وأشار الدكتور الخطيب خلال اللقاء إلى أهمية العلاقات السورية الروسية على المستوى التعليمي والبحثي والثقافي، والمستوى العلمي التي تتمتع به الجامعات الروسية والتي خرجت العديد من الكوادر العلمية، داعياً إلى مضاعفة الجهود لإجراء أبحاث علمية مشتركة خاصة في مجالات الرياضيات والمعلوماتية والتي باتت من أهم متطلبات عصرنا وجزءا أساسيا من الأبحاث التي تسعى إلى طرح أفكار جديدة تساهم في بناء وتطوير المجتمع.

وأعرب أعضاء وفد جامعة شمال القوقاز الاتحادية عن استعداد الجانب الروسي للتعاون في مختلف القضايا البحثية والتعليمية لتفعيل الاتفاقية الموقعة بين الطرفين وتطبيقها بشكل واقعي بما يخدم الشعبين.

وتم بعد ذلك عقد لقاءات للباحثين في مجال المعلوماتية والرياضيات من كلا الطرفين لبحث أوجه التعاون وتبادل الخبرات، للعمل معا بهدف تطوير البحث العلمي.

حضر اللقاء نواب رئيس الجامعة وأمين الجامعة.

مثال جمول

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