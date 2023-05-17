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قوات الاحتلال تعتدي على الفلسطينيين غرب رام الله

2023-05-17

القدس المحتلة-سانا

اعتدت قوات الاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم على الفلسطينيين غرب رام الله في الضفة الغربية.

وذكرت وكالة وفا أن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة دير إبزيع غرب رام الله، وأطلقت قنابل الغاز السام على الفلسطينيين في شوارع البلدة.

وفي سياق متصل أغلقت قوات الاحتلال طريق الدلب المحاذية للقرية والمؤدية لمختلف قرى غرب رام الله.

وكان أصيب عشرات الفلسطينيين أمس جراء اعتداء قوات الاحتلال عليهم في منطقة قبر يوسف شرق مدينة نابلس بالضفة الغربية.

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