الجمعية العلمية التاريخية تستضيف فريق مئة كاتب وكاتب في مهرجان شعري

اللاذقية-سانا

انطلاقاً من أهمية دور الشباب في بناء الحياة الثقافية والاجتماعية والحضارية، أقامت الجمعية العلمية التاريخية بجبلة مهرجاناً ثقافياً فنياً لفريق مئة كاتب وكاتب من محافظة اللاذقية.

تضمن المهرجان قراءات شعرية وقصصية وغناء، واختتم بإضاءات نقدية على النصوص المشاركة من قبل بعض أعضاء الجمعية وروادها.

واستهلت الشابة سعاد الحايك الفعالية بقصيدة نثرية بعنوان “حب الحياة” تميزت بصورها الشعرية ولغتها الجيدة، فيما شاركت شذا حسن بنص بعنوان “عازفة على أوتار من نور” وقدمت المشاركة الشابة جلنار الكنج نصاً نثرياً غنياً بالمعاني والمضامين.

وشارك الشاب بهيج الدو بنص نثري حمل الهموم الذاتية، كما شاركت نايا حميدان بقصة قصيرة قرأتها بطريقة درامية ملفتة.

وشاركت الشابة إيمان حنفي بفقرة غنائية قدمت فيها أغنية رومانسية، إضافة إلى أغنية الختام التي أدتها كنشيد للفريق من تأليف أعضاء الفريق وألحانهم.

وشاركت الشابة فاطمة عبد العال بنص بعنوان “لم يعد كما كان”، فيما شاركت رند حشمة بنص بعنوان “حبر برائحة الحب”، والشابة جميلة حاج نجيب بنص بعنوان “علمني”، واختتمت المشاركات بنص لهدى جركس يحمل عنوان “اللاوعي هو خوفي”.

بلال أحمد

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