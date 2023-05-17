فوز شهبا على محافظة القنيطرة في الدور النهائي لدوري كرة القدم للدرجة الثانية

دمشق-سانا

فاز فريق شهبا على محافظة القنيطرة بهدفين دون مقابل في المباراة التي جمعتهما اليوم على أرض ملعب الفيحاء الصناعي، ضمن الجولة الثانية لمنافسات المجموعة الأولى للدور النهائي لدوري الدرجة الثانية بكرة القدم المؤهل للدرجة الأولى.

وسجل لفريق شهبا نوار الحلبي وبشار أبو خير.

وكان فريق شهبا تغلب في الجولة الأولى على فريق نصيب 4-1، ليعزز بذلك صدارته لفرق المجموعة برصيد 6 نقاط، بينما تجمد رصيد محافظة القنيطرة عند 3 نقاط.

وتتنافس في المجموعة الأولى للدور النهائي لدوري الدرجة الثانية فرق شهبا ونصيب ومحافظة القنيطرة وتلبيسة والعادلية.

عمر الطويل

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency